Кабмину предлагают разработать национальную политику в сфере изменения климата

Руководству Кыргызстана необходимо проявить политическую волю в вопросе изменения климата, разработав национальную политику в этом направлении в целях исполнения обязательств в рамках Парижского соглашения. Об этом сообщили в Общественном объединении «Зеленый альянс Кыргызстана».

По их данным, в преддверии очередной конференции ООН по изменению климата, которая состоится с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания) активисты подготовили документ о действиях страны, которые должны быть выполнены для эффективной климатической политики и участия в международных процессах по привлечению климатических инвестиций. С документом можно ознакомиться здесь.

Читайте по теме Трем странам ЦА выделят 500 тысяч фунтов стерлингов в рамках проекта по климату

Гражданское общество выражает надежду, что Кыргызстан объявит о новых амбициозных инициативах в области сокращения эмиссий парниковых газов.

По мнению членов организации, сегодня интеграция вопросов изменения климата в национальную политику происходит на низком уровне, что связано с практикой недостаточного внимания и политической воли руководства.

«Мы приветствуем создание нового государственного комитета по экологии и климату при кабинете министров. Обращаем ваше внимание на необходимость активизации работы национального координационного совета по зеленой экономике и изменению климата, который должен стать эффективным механизмом для реализации высокой политической воли в вопросах реализации климатических программ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что кабинету министров необходимо разработать национальную политику в сфере изменения климата в целях исполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по изменению климата.