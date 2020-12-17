Трем странам ЦА выделят 500 тысяч фунтов стерлингов в рамках проекта по климату

Правительство Великобритании совместно с ПРООН намерено реализовать совместный проект по климатической дипломатии и безопасности в Центральной Азии. Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану выделят на его внедрение 500 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня в Бишкеке состоялась презентация проекта.

«В 2015 году принято Парижское соглашение, которое предусматривает меры по сдерживанию глобального потепления на уровне до двух градусов. Страны берут на себя обязательства по принятию определенных мер на национальном уровне, определяют свои вклады по сокращению парниковых выбросов. Мы должны представить свои определяемые вклады до конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре 2021 года в городе Глазго», — сказал директор Центра по климатическому финансированию Канат Абдрахманов.

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Он отметил, что проект будет способствовать региональному сотрудничеству по вопросам климатической политики и эффективной дипломатии с целью сокращения выбросов парниковых газов.

Уточняется, что основными парниковыми газами Земли являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон.

Глава центра добавил, что в настоящее время правительство ведет работу по инвентаризации парниковых газов для определения секторов, которые наиболее интенсивно производят их. «Изучаются различные секторы: энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы и другие для представления обязательств в вышеуказанной конференции», — сказал Канат Абдрахманов.

В рамках проекта представители гражданского общества, включая молодежные организации, смогут узнать больше о климатических и рисках и возможностях, а национальные академические институты и аналитические центры повысят качество и востребованность своих исследований.

Предусмотрена также подготовка специалистов, ответственных за разработку политики, по вопросам климатической дипломатии и совершенствование навыков ведения переговоров для принятия мер в связи с изменением климата.

В своей речи постоянный представитель ПРООН Луиза Чемберлен подчеркнула, что Кыргызстан как страна с относительно низким уровнем выбросов обладает уникальным потенциалом. «Страна может стать с нулевыми выбросами при условии, что будет политическая воля развивать свою экономику на основе экологически чистых технологий, источников энергии, человеческого и природного капитала», — добавила Луиза Чемберлен.