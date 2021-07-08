Повторные выборы. Как агитировали, так избиратель и отреагирует

Агитационная кампания подходит к концу. 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей.
В борьбу за мандаты вступили 30 политических партий.
Поскольку эта кампания повторная, то срок пиар-презентации был сокращен. На нее политорганизациям отводилось три недели — с 21 июня до 10 июля. В эти дни можно развешивать баннеры, запускать в соцсетях и СМИ ролики, общаться с избирателями.
То ли летний зной, то ли третья волна коронавируса повлияли на активность политиков, но партии агитируют вяло — без обычного вдохновения. Призывы статичны, билбордов мало, реклама в СМИ скудная.
Много шума и... ничего
Появление видео партии социал-демократа Чингиза Макешова «Келечек-Будущее» встряхнуло электорат. Политорганизация предложила узаконить двоеженство. Ролик разместили на странице объединения в Facebook, но позже удалили.
Партия «Реформа» потребовала привлечь к ответственности за пропаганду полигамных браков, напомнив, что это уголовно наказуемое деяние. Но Бишкекская ТИК состава нарушений не нашла и порекомендовала реформистам обратиться в милицию.
Не выявила нарушений столичная территориальная комиссия и в действиях певца Самата Долотбакова. Он баллотируется в БГК по списку «Эмгека». В Instagram появилась публикация, где претендент на мандат увлеченно красит песочницу на детской площадке в жилмассиве на улице Саманчина в Бишкеке.
В ролике также присутствуют дети, что запрещено законодательством. Но в столичной ТИК так не считают. Никаких замечаний кандидат не получил.
Партии «Биздин Кыргызстан» повезло меньше. На одном из своих предвыборных плакатов политорганизация использовала изображение мэра Анкары Мансура Яваша. Партия получила письменное предупреждение.
Не бьет больше рекорды по креативу и партия «Наш народ». На билбордах нет кунг-фу панды, кандидатов, закованных в хромовые латы по образу и подобию «железного человека». Если на апрельских выборах партия себя позиционировала как организация волонтеров, то на этот раз себе в заслугу ее создатели ставят то, что среди них нет детей чиновников и олигархов, экс-депутатов БГК, фигурантов уголовных дел о коррупции, а средний возраст члена — до 30 лет.
Как сдержанную можно охарактеризовать агитацию, проводимую партией «Ата Журт Кыргызстан».
Она больше не обещает превратить Бишкек в Токио и Мельбурн вместе взятые и провести в 2044 году Олимпийские игры. Эта кампания проходит под лозунгом «Партия заботы». В соцсетях лозунги политорганизации сравнили со слоганами всемирно известной компании «Джонсон и Джонсон» — «Мы заботимся о вас и о вашем здоровье».
Реформисты, как и в прошлые кампании, проводят агитацию в соцсетях. На рекламу в СМИ партия традиционно не тратится. Главный посыл — «Бишкеку нужна реформа». Встречи с избирателями партийцы организовывают преимущественно в городских парках и скверах. Предлагают случайным прохожим сыграть в шахматы. В ходе этой кампании «Реформа» все-таки установила билборд.
Один, но очень массивный и с кучей пунктуационных ошибок.
За экологически чистую столицу выступает «Ишеним». Идея сводится к «пора действовать на упреждение пандемии и уделить большее внимание обеспечению права каждого горожанина на здоровую и экологичную среду проживания».
Проводят встречи с избирателями и «Социал-демократы Кыргызстана». Лозунги и предложения практически созвучны и с остальными участниками гонки — чистый город, налаженная инфраструктура, отремонтированные тротуары, голос каждого бишкекчанина будет услышан, обещают члены СДК.
В партии «Ынтымак» также ручаются, что не оставят без внимания чаяния горожан. Обещают запустить проект «БишкекЛайв», где каждый сможет участвовать в управлении городом. Это же заявление звучало и преддверии апрельских выборов. Обещают комфортные остановки, доступный общественный транспорт по разумным тарифам.
Дело вкуса
Аналитики считают, что эти выборы пройдут при рекордно низкой явке. Да и сами партии не стремятся поднять себе рейтинг за счет агитации.
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, у многих возник вполне резонный вопрос: не опасно ли проводить выборы в пик пандемии? Однако чиновники дали понять, что передвигать ничего не будут.
Как показали результаты опроса, проведенного 24.kg, горожане, в большинстве своем, даже не знают, что 11 июля — день голосования.
Такая неосведомленность, как полагают эксперты, на руку некоторым участникам кампании. Партии, патронируемые властью, возьмут большинство — это очевидно. А политорганизации, которым не хватило пару процентов в апреле, смогут наверстать упущенное за счет не пришедших на участки.
Никто не верит, что кандидаты, кому посчастливится попасть в горкенеш, кинутся выполнять обещанное. Стабильное бездействие городских депутатов, их стремление решить собственные вопросы за счет мандата и привели к равнодушию избирателя. Он не понимает, зачем нужен городской кенеш, что делают его представители кроме решения личных интересов.