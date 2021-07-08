Повторные выборы. Как агитировали, так избиратель и отреагирует

Агитационная кампания подходит к концу. 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей.

В борьбу за мандаты вступили 30 политических партий.

Поскольку эта кампания повторная, то срок пиар-презентации был сокращен. На нее политорганизациям отводилось три недели — с 21 июня до 10 июля. В эти дни можно развешивать баннеры, запускать в соцсетях и СМИ ролики, общаться с избирателями.

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То ли летний зной, то ли третья волна коронавируса повлияли на активность политиков, но партии агитируют вяло — без обычного вдохновения. Призывы статичны, билбордов мало, реклама в СМИ скудная.

Много шума и... ничего

Появление видео партии социал-демократа Чингиза Макешова «Келечек-Будущее» встряхнуло электорат. Политорганизация предложила узаконить двоеженство. Ролик разместили на странице объединения в Facebook, но позже удалили.

Партия «Реформа» потребовала привлечь к ответственности за пропаганду полигамных браков, напомнив, что это уголовно наказуемое деяние. Но Бишкекская ТИК состава нарушений не нашла и порекомендовала реформистам обратиться в милицию.

Не выявила нарушений столичная территориальная комиссия и в действиях певца Самата Долотбакова. Он баллотируется в БГК по списку «Эмгека». В Instagram появилась публикация, где претендент на мандат увлеченно красит песочницу на детской площадке в жилмассиве на улице Саманчина в Бишкеке.

В ролике также присутствуют дети, что запрещено законодательством. Но в столичной ТИК так не считают. Никаких замечаний кандидат не получил.

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Партии «Биздин Кыргызстан» повезло меньше. На одном из своих предвыборных плакатов политорганизация использовала изображение мэра Анкары Мансура Яваша. Партия получила письменное предупреждение.

Не бьет больше рекорды по креативу и партия «Наш народ». На билбордах нет кунг-фу панды, кандидатов, закованных в хромовые латы по образу и подобию «железного человека». Если на апрельских выборах партия себя позиционировала как организация волонтеров, то на этот раз себе в заслугу ее создатели ставят то, что среди них нет детей чиновников и олигархов, экс-депутатов БГК, фигурантов уголовных дел о коррупции, а средний возраст члена — до 30 лет.

Как сдержанную можно охарактеризовать агитацию, проводимую партией «Ата Журт Кыргызстан».

Она больше не обещает превратить Бишкек в Токио и Мельбурн вместе взятые и провести в 2044 году Олимпийские игры. Эта кампания проходит под лозунгом «Партия заботы». В соцсетях лозунги политорганизации сравнили со слоганами всемирно известной компании «Джонсон и Джонсон» — «Мы заботимся о вас и о вашем здоровье».

Реформисты, как и в прошлые кампании, проводят агитацию в соцсетях. На рекламу в СМИ партия традиционно не тратится. Главный посыл — «Бишкеку нужна реформа». Встречи с избирателями партийцы организовывают преимущественно в городских парках и скверах. Предлагают случайным прохожим сыграть в шахматы. В ходе этой кампании «Реформа» все-таки установила билборд.

Фото из Twitter. Билборд партии«Реформа»

Один, но очень массивный и с кучей пунктуационных ошибок.

За экологически чистую столицу выступает «Ишеним». Идея сводится к «пора действовать на упреждение пандемии и уделить большее внимание обеспечению права каждого горожанина на здоровую и экологичную среду проживания».

Проводят встречи с избирателями и «Социал-демократы Кыргызстана». Лозунги и предложения практически созвучны и с остальными участниками гонки — чистый город, налаженная инфраструктура, отремонтированные тротуары, голос каждого бишкекчанина будет услышан, обещают члены СДК.

В партии «Ынтымак» также ручаются, что не оставят без внимания чаяния горожан. Обещают запустить проект «БишкекЛайв», где каждый сможет участвовать в управлении городом. Это же заявление звучало и преддверии апрельских выборов. Обещают комфортные остановки, доступный общественный транспорт по разумным тарифам.

Дело вкуса

Аналитики считают, что эти выборы пройдут при рекордно низкой явке. Да и сами партии не стремятся поднять себе рейтинг за счет агитации.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, у многих возник вполне резонный вопрос: не опасно ли проводить выборы в пик пандемии? Однако чиновники дали понять, что передвигать ничего не будут.

Как показали результаты опроса, проведенного 24.kg, горожане, в большинстве своем, даже не знают, что 11 июля — день голосования.

Такая неосведомленность, как полагают эксперты, на руку некоторым участникам кампании. Партии, патронируемые властью, возьмут большинство — это очевидно. А политорганизации, которым не хватило пару процентов в апреле, смогут наверстать упущенное за счет не пришедших на участки.

Никто не верит, что кандидаты, кому посчастливится попасть в горкенеш, кинутся выполнять обещанное. Стабильное бездействие городских депутатов, их стремление решить собственные вопросы за счет мандата и привели к равнодушию избирателя. Он не понимает, зачем нужен городской кенеш, что делают его представители кроме решения личных интересов.