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Власть

Депутат предлагает похитить кого-нибудь в Турции и обменять на Орхана Инанды

Депутат Марлен Маматалиев предлагает обменять президента «Сапата» Орхана Инанды на осужденных в КР граждан Турции. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

По данным министра внутренних дел, в Кыргызстане отбывают тюремный срок десять граждан Турции.

«Надо рассмотреть вариант обмена. Такой вопрос может обсудить МИД. Или по старому методу, который показывают в фильмах: похитить кого-нибудь из Турции и обменять на Орхана Инанды», — сказал Марлен Маматалиев.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков ответил, что вариант обмена рассматривается.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200187/
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