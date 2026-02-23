14:35
Власть

Спикер ЖК обсудил с послом РФ ключевые вопросы: мигранты, авто, партнерство

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова. Стороны обсудили развитие кыргызско-российского сотрудничества и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, сообщает пресс-служба парламента.

ЖК
Фото ЖК

Марлен Маматалиев подчеркнул, что КР придает особое значение укреплению стратегического партнерства с РФ.

«Политический диалог и стратегическое взаимодействие между нашими государствами находятся на высоком уровне. Мы должны и дальше усиливать связи, основанные на дружбе и доверии, в том числе активно развивать межпарламентское сотрудничество», — отметил он.

Торага ЖК сообщил, что в ближайшее время намерен совершить официальный визит в Россию. По его словам, предстоящее посещение имеет важное значение не только для межпарламентского диалога, но и для укрепления двусторонних отношений между странами.

«Уверен, что встречи и переговоры будут продуктивными, и визит даст импульс дальнейшему сотрудничеству», — сказал Марлен Маматалиев.

Он также поднял вопрос условий, создаваемых для кыргызстанских трудовых мигрантов и их семей в РФ, и озвучил ряд предложений по улучшению ситуации. Отдельно отметил важность совместной работы над легализацией автомобилей с российскими номерами, находящихся в Кыргызстане.

«Не бывает нерешаемых вопросов. Как партнеры, мы должны обсуждать каждую проблему открыто и находить решения через диалог», — подчеркнул торага.

Посол Сергей Вакунов поздравил Марлена Маматалиева с избранием на должность председателя Жогорку Кенеша и пожелал успехов в ответственной работе. Он отметил готовность содействовать организации предстоящего визита спикера в Россию и значимость поднятых предложений.

Стороны также договорились активизировать межпарламентское сотрудничество на международных площадках и на уровне профильных комитетов.
