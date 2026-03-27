Власть

Марлен Маматалиев встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в Москве провел переговоры с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Россия и Кыргызстан обоюдно стремятся наращивать стратегическое и союзническое партнерство, заявила Валентина Матвиенко.

«Мы очень удовлетворены, как развивается наше парламентское взаимодействие, как на двусторонней основе, так и на площадках межпарламентских международных организаций. Это говорит об обоюдном стремлении наращивать стратегическое и союзническое партнерство», — сказала она.

По мнению Валентины Матвиенко, визит Марлена Маматалиева в Россию станет хорошим импульсом для обновления форматов межпарламентского взаимодействия, чтобы оно стало более предметным и конкретным.

Она добавила, что для продвижения экономического взаимодействия и создания благоприятных условий для бизнеса необходимо продолжать гармонизацию законодательств двух стран.

Торага Жогорку Кенеша в свою очередь отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств приобретают особую важность.

«Намерены далее развивать сотрудничество с российским бизнесом, укреплять взаимодействие с Торгово-промышленной палатой России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также с другими деловыми объединениями», — подчеркнул он.
