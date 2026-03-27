Власть

Сохранить преференции для граждан ЕАЭС по пребыванию в РФ просит глава ЖК

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой сохранить преференции для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз по пребыванию в России.

Просьба связана с озабоченностью новыми миграционными инициативами, предлагаемыми российской стороной.

«Нас беспокоят новые миграционные инициативы, нацеленные на сокращение сроков пребывания и ужесточение требований. Мы полагаем, что важно сохранить текущие преференции для граждан стран ЕАЭС и поддержать возможность продления пребывания для международных грузоперевозчиков», — сказал Марлен Маматалиев.

Напомним, РФ ранее ужесточила правила пребывания мигрантов на своей территории.

Глава парламента Кыргызстана находится в Москве со своим первым официальным визитом.
