В парламенте предлагают заслушать информацию о похищении Орхана Инанды

В парламенте предлагают заслушать информацию о похищении гражданина Кыргызстана Орхана Инанды спецслужбами Турции. С предложением выступили сегодня на внеочередном заседании сразу несколько депутатов.

Они отметили, что Жогорку Кенеш должен реагировать на вопиющий случай, имеющий широкий общественный резонанс.

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По словам Дастана Бекешева, ГКНБ не выполняет свои прямые обязанности.

«Где наша контрразведка? Или ГКНБ занят только задержанием депутатов и чиновников? Основные обязанности ГКНБ — это разведка и действия против шпионажа», — сказал он.

Депутаты намерены после обеда выслушать информацию правоохранительных органов по похищению президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.