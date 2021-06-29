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Власть

В Кыргызстане хотят установить систему контроля за оборотом лекарств

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с представителями группы компаний Рияда (Королевство Бахрейн) по вопросам маркировки лекарственных средств и медицинского туризма. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Жылдыз Бакашова отметила, что республика заинтересована в скорейшем установлении системы контроля за оборотом и обращением лекарственных средств на территории страны.

Она выразила уверенность, что после совместной проработки ряда технических вопросов стороны обозначат точки взаимодействия и определят дальнейшие мероприятия по внедрению системы контроля за оборотом фармацевтических препаратов.

Вопросы обеспечения полноценного доступа населения к качественным и безопасным лекарствам по приемлемым ценам являются одним из приоритетных направлений для нашего государства.

Жылдыз Бакашова

«Мы открыты к сотрудничеству по многим взаимовыгодным направлениям в системе здравоохранения, в том числе медицинскому туризму, и готовы к проведению соответствующих научно-исследовательских и практических работ», — сказала Жылдыз Бакашова.

Представитель группы компаний Рияда Лео Джакометто выразил заинтересованность и готовность компании развивать сотрудничество с республикой, инвестировав в создание системы маркировки лекарственных средств.

Кроме того, группа компаний заинтересована в развитии программы медицинского туризма с возможностью использования санаториев и домов отдыха на побережье озера Иссык-Куль для восстановления здоровья пациентов, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

Группа компаний Рияда более 15 лет работает на рынке стран Арабского залива. Она включает в себя более 20 компаний в самых различных отраслях бизнеса. Основными акционерами являются члены Королевской семьи Аль Халифа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199315/
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