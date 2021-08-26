В кабмине обсудили поддержку трудовых мигрантов, оказавшихся в сложных условиях

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова приняла участие в информационной сессии по вопросу оказания помощи мигрантам в сложной жизненной ситуации и розыска пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе онлайн-конференции обсуждены механизмы межведомственного взаимодействия с диаспорами в части поддержки трудовых мигрантов и розыска без вести пропавших соотечественников и меры по повышению осведомленности граждан Кыргызстана, выезжающих на заработки.

«Президент Садыр Жапаров всегда подчеркивает значительный вклад мигрантов в экономическое и социальное развитие Кыргызстана и отмечает принципы гуманности и взаимопомощи, действующие в кыргызских диаспорах за рубежом. Подтверждением этому является один из его первых указов «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной политики», акцентирующий внимание на всесторонней поддержке трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту их интересов», — сказала замглавы кабмина.

Она также выразила готовность правительства содействовать защите прав и интересов трудовых мигрантов и улучшения их положения на системной основе с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Кроме того, Жылдыз Бакашова попросила участников встречи обратить особое внимание на проблемы членов семей трудовых мигрантов.

«На сегодня около 84 тысяч детей живут вдали от родителей. К сожалению, дети трудовых мигрантов зачастую подвергаются насилию», — добавила она.