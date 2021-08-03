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Власть

Концепция духовно-нравственного воспитания. Кабмин разрабатывает план реализации

В кабинете министров рассмотрели реализацию Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Презентованы основные принципы и задачи документа, рассмотрены источники финансирования и механизмы реализации.

Замглавы кабмина Жылдыз Бакашова отметила необходимость сохранения национальной культуры, традиционных и общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

«Учитывая процесс глобализации во всем мире, глава государства поднял стратегически важный вопрос духовно-нравственной безопасности страны. Каждый государственный орган, учреждение должны внести свой вклад для реализации данной концепции», — сказала она.

Всем министерствам и ведомствам поручено разработать свой рабочий план мероприятий. На их основе Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики подготовит сводный план мероприятий по реализации концепции.

Напомним, что целью Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности является реализация важнейших направлений внутренней политики — усвоение высоких моральных норм, традиций, семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни.

Для подготовки плана реализации документа создана межведомственная рабочая группа в составе руководителей министерств и ведомств, академиков, профессоров, видных общественных и государственных деятелей, деятелей культуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203005/
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