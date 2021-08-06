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Власть

В кабмине обсудили развитие гражданской идентичности

В Кыргызстане обсудили план реализации концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны». Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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По ее данным, заседание межведомственной рабочей группы провела зампред кабмина Жылдыз Бакашова. Она отметила важность стратегического документа в дальнейшем укреплении единства и целостности народа.

«На сегодня Кыргызстан по праву является многонациональным и многоконфессиональным государством. В этом контексте подписание президентом концепции развития гражданской идентичности послужит эффективным инструментом для дальнейшего наращивания гражданской и социальной ответственности. В связи с этим все госорганы, в том числе органы местного самоуправления и представители гражданского общества, должны стремиться внести свой вклад в реализацию данной концепции», — сказала Жылдыз Бакашова.

Результатом работы межведомственной рабочей группы должно стать определение приоритетных направлений государственной политики на ближайшие пять лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203381/
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