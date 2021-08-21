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Власть

В Джалал-Абаде прошел фестиваль мастеров и дизайнеров «Золотая долина»

Зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поучаствовала в фестивале мастеров и дизайнеров «Золотая долина» в Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли знания Кыргызстана в производстве традиционных войлочных ковров, ала-кийизов, ширдаков, юрт и ак калпака.

«В национальных идеях кыргызского народа много тайн. Особого упоминания заслуживают наши национальные атрибуты. Кажется, что в каждом из них заключены мысли, мечты и образ жизни наших предков-кочевников, близких к природе. Сегодня республиканский фестиваль «Золотая долина» — это хорошая возможность для наших мастеров со всей страны привезти свои достойные работы и обменяться опытом», — сказала Жылдыз Бакашова.

Она предложила создать словарь-сборник всех предметов декоративно-прикладного искусства кыргызского народа и способов их производства, который не только обогатил бы кыргызский язык, но и продемонстрировал бы богатство нашей национальной культуры.

Отметим, что в фестивале национальных ценностей кыргызского народа участвовали около 60 мастеров и более 40 дизайнеров со всей республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204716/
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