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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан и Китай поговорили о взаимодействии по борьбе с COVID-19

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь встретилась с зампредседателя кабмина Жылдыз Бакашовой. Об этом сообщили в дипмиссии.

Стороны поговорили о китайско-кыргызском сотрудничестве в культурно-образовательной сфере, а также о взаимодействии двух стран в совместной борьбе с коронавирусом.

Ду Дэвэнь поздравила кыргызстанцев с наступающим 30-летним юбилеем независимости республики. Она оценила достижения сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в области образования, подчеркнув, что каждый год китайской стороной выделяется определенное количество квот стипендии по различным линиям для обучения граждан КР в вузах КНР.

Жылдыз Бакашова поблагодарила Китай за огромную противоэпидемическую помощь, в особенности за предоставленные вакцины против COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204266/
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