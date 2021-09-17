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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Нарынской области кампания по вакцинации проводится недостаточно

В Нарынской области кампания по вакцинации от COVID-19 проводится недостаточно. На сегодня привито всего 46 процентов населения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела выездное заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий.

На совещании обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране, ход кампании по вакцинации на территории республики, в том числе Нарынской области, а также рассмотрены результаты подготовки высших учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений и общеобразовательных школ к учебному процессу.

Заместитель главы кабмина назвала работу по проведению кампании по вакцинации от COVID-19 недостаточной и подчеркнула необходимость ускорить процесс иммунизации населения.

Отмечается, что целевая группа для вакцинации против COVID-19 по Нарынской области составляет 102 тысячи человек, из них первой дозой вакцинировано 46 процентов населения, в том числе полный курс иммунизации прошли 31 процент населения (первая и вторая прививка). Лидерами являются Жумгальский (49 процентов) и Нарынский (48 процентов) районы, более низкие темпы наблюдаются в Ат-Башинском (43 процентов) и Ак-Талинском (44 процентов) районах.

В кабмине обращают внимание на то, что в Жумгальском районе случаи коронавируса не регистрируются уже две недели.

По итогам совещания Жылдыз Бакашова поручила местным властям более эффективно и действенно проводить информационно-разъяснительную работу среди граждан о необходимости получения вакцины от COVID-19 и соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

Подобные выездные заседания Республиканского штаба по анализу хода вакцинации в регионах проходят в каждой области, предыдущие собрания проходили в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

Кроме того, Жылдыз Бакашова встретилась с медицинскими работниками Нарынской областной объединенной больницы. На встрече затронута тема нехватки специалистов. На сегодня в Нарынской области работают 2 тысячи 938 медиков. Исходя из количества населения области, а также потребности отдельных больниц в узкоспециализированном медицинском персонале, наблюдается нехватка 153 специалистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207470/
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