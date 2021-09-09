18:29
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть

На базе лицеев создадут производственные базы

На базе профессиональных лицеев создадут полные производственные циклы по выпуску продуктов и оказанию услуг. Об этом на круглом столе по проведению реформы начального профессионального образования сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

Зампред кабмина считает, что необходимо привести учебную программу в соответствие с современными требованиями рынка и создать модель социального сотрудничества, основанную на государственно-частном партнерстве.

«В ней работодатели станут основной движущей силой развития профессионального образования. Для этого не только образовательные организации, но и местные органы власти должны провести анализ показателей уровня безработицы, внутренней и внешней миграции, по результатам разработать механизмы в соответствии с требованиями рынка труда и на постоянной основе проводить совместную работу с организациями начального профессионального образования», — сказала она.

В кабмине отметили, что создание полных производственных циклов по выпуску продуктов и услуг на базах профессиональных лицеев позволят взаимовыгодно сотрудничать компаниям и образовательным организациям.

Компании будут сотрудничать по производству своего продукта, используя ресурсы лицеев, в свою очередь образовательные организации получат поддержку со стороны бизнеса.

Жылдыз Бакашова подчеркнула, что основной целью инновации является формирование новой модели бюджетирования профессиональных лицеев. По ее предложению будет создана рабочая группа с участием представителей общественных и международных организаций, бизнес-структур для проведения ревизии нормативно-правового актов и организационно-распорядительного документа.

Отметим, что в Кыргызстане функционируют 99 профессиональных лицеев, в которых обучаются порядка 32,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206626/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В кабмине обсудили поддержку трудовых мигрантов, оказавшихся в сложных условиях
В Джалал-Абаде прошел фестиваль мастеров и дизайнеров «Золотая долина»
Кыргызстан и Китай поговорили о взаимодействии по борьбе с COVID-19
В кабмине обсудили развитие гражданской идентичности
Осенью ожидается поставка вакцин Sinopharm и Pfizer
Концепция духовно-нравственного воспитания. Кабмин разрабатывает план реализации
Жылдыз Бакашова просит ООН поддержать инициативу проведения конгресса женщин
COVID-19. В кабмине рассмотрели вопросы развития туристической отрасли
Третья волна COVID-19. В стране развернут дополнительные койки и усилят санпосты
В ближайшие дни в Кыргызстан доставят 1 миллион 250 тысяч доз вакцины Sinopharm
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
9 сентября, четверг
18:12
Конфликт на границе. Жители Баткена получили гумпомощь от мигрантов из России Конфликт на границе. Жители Баткена получили гумпомощь...
18:02
На базе лицеев создадут производственные базы
18:01
Неделю не будет газа в западной части Бишкека
17:57
В Бишкеке начали размещать социальную рекламу на мусорных площадках
17:51
Глава МИД и спецпредставитель ЕС обсудили реформы и совместные планы