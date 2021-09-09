На базе лицеев создадут производственные базы

На базе профессиональных лицеев создадут полные производственные циклы по выпуску продуктов и оказанию услуг. Об этом на круглом столе по проведению реформы начального профессионального образования сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

Зампред кабмина считает, что необходимо привести учебную программу в соответствие с современными требованиями рынка и создать модель социального сотрудничества, основанную на государственно-частном партнерстве.

«В ней работодатели станут основной движущей силой развития профессионального образования. Для этого не только образовательные организации, но и местные органы власти должны провести анализ показателей уровня безработицы, внутренней и внешней миграции, по результатам разработать механизмы в соответствии с требованиями рынка труда и на постоянной основе проводить совместную работу с организациями начального профессионального образования», — сказала она.

В кабмине отметили, что создание полных производственных циклов по выпуску продуктов и услуг на базах профессиональных лицеев позволят взаимовыгодно сотрудничать компаниям и образовательным организациям.

Компании будут сотрудничать по производству своего продукта, используя ресурсы лицеев, в свою очередь образовательные организации получат поддержку со стороны бизнеса.

Жылдыз Бакашова подчеркнула, что основной целью инновации является формирование новой модели бюджетирования профессиональных лицеев. По ее предложению будет создана рабочая группа с участием представителей общественных и международных организаций, бизнес-структур для проведения ревизии нормативно-правового актов и организационно-распорядительного документа.

Отметим, что в Кыргызстане функционируют 99 профессиональных лицеев, в которых обучаются порядка 32,2 тысячи человек.