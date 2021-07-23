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Власть

Жылдыз Бакашова просит ООН поддержать инициативу проведения конгресса женщин

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова совместно с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело и послом Европейского союза Эдуардом Аэуром приняли участие в совещании национального руководящего комитета Страновой программы по инициативе «Луч света».

В рамках глобальной инициативы «Спотлайт» на заседании представлен дизайн Страновой программы, определены основные направления совместной работы по ее реализации.

Жылдыз Бакашова отметила, что приоритетное внимание уделяется инициативам и программам в вопросах, имеющих основополагающее значение для обеспечения равенства женщин, предупреждения насилия, поддержки женского правозащитного движения и гражданского общества.

«Уникальность разработанной Страновой программы «Луч света» заключается в том, что в процессе разработки и ее последующей реализации задействованы одновременно кабмин, заинтересованные государственные органы, организации гражданского общества, многие агентства системы ООН, Европейского союза и другие международные партнеры. К слову, увеличение представленности женщин в местных кенешах с 10 до 38,7 процента стало возможным так же благодаря совместным усилиям», — сказала она.

Чиновница призвала партнеров программы учесть пожелания женщин-лидеров Кыргызстана и предложила расширить географию проекта Страновой программы и охватить по возможности всю страну, в особенности районы и города Баткенской области.

Озонниа Ожиело также отметил важность поддержки кабинета министров в деле успешного и плодотворного партнерства.

Одной из самых важных инициатив проекта является разработка национальной стратегии гендерного равенства и национального плана действий на 2021-2023 годы.

ООН просят поддержать инициативу по организации и проведению конгресса женщин для консолидации лидеров, обсуждения вопросов гендерного равенства и расширения их прав и возможностей.

Отметим, что инициатива «Луч света» реализуется в 25 странах мира, включая Кыргызскую Республику. В 2020 году был образован национальный руководящий комитет Страновой программы, который проводит работу в 12 пилотных сообществах. Сейчас ведется работа по шести основным компонентам: политика и законодательство, укрепление институтов, предупреждение насилия, улучшение доступности и качества услуг, качественные и надежные данные, поддержка женского правозащитного движения и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201977/
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