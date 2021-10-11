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Власть

Обучение по техническим специальностям в российских вузах обсудили в кабмине

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова встретилась с представителями Российско-кыргызского консорциума технических университетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, делегацию возглавил заместитель председателя совета директоров ПАО «РусГидро», председатель научно-технического совета Единой энергетической системы, ректор Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» (МЭИ) Николай Рогалев.

Жылдыз Бакашова напомнила, что МЭИ в советский период был базовым вузом для энергетического факультета Фрунзенского политехнического института по подготовке научных кадров. Она отметила, что создание Консорциума технических университетов двух стран было правильным и своевременным решением.

«Со дня основания данное объединение плодотворно реализует и показывает хорошие результаты в сфере образования по совместным программам. Отрадно, что на сегодня кыргызстанцы продолжают получать востребованные в республике специальности в российских вузах», — сказала Жылдыз Бакашова.

На встрече стороны обсудили вопросы расширения возможностей получения высшего образования и научной деятельности гражданами Кыргызстана, а также развитие профессиональных контактов между научно-педагогическими работниками двух стран.

Также был поднят вопрос подготовки инженерных кадров по таким востребованным для республики направлениям, как энергетика, горное дело, информационные и коммуникационные технологии, машиностроение, легкая и перерабатываемая промышленность.

Кроме того, стороны договорились о расширении подготовки специалистов (аспирантура, докторантура) и повышения квалификации.

Российско-кыргызский консорциум технических университетов создан в 2013 году при поддержке Министерств образования двух стран и является добровольным объединением российских и кыргызских вузов, которое охватывает 36 российских и 17 кыргызстанских вузов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210004/
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