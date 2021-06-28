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Власть

Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, безопасности и обороне признал неудовлетворительной работу кабмина относительно прохождения товаров через кыргызско-казахскую государственную границу.

Депутаты парламента призвали кабмин использовать все возможные пути и рычаги для решения проблемы.

Председатель комитета Тазабек Икрамов отметил, что с момента вхождения Кыргызстана в состав ЕАЭС многие обещания остаются на бумаге.

«Правительство, вы ничего не можете решить. Кто защитит права кыргызских предпринимателей? Почему мы вошли в союз, если никто не слышит наш голос? Рост цен, бедность тоже связаны с проблемами в ЕАЭС. Одним словом, богатые партнеры решили ограбить бедного», — сказал Тазабек Икрамов.

Вопрос прохождения товаров через кыргызско-казахскую государственную границу будет рассмотрен на заседании парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199158/
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