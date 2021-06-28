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Власть

В парламенте предлагают подать на Казахстан в суд ЕАЭС

Казахстан отказывается выполнять соглашения о свободном передвижении товаров по территории ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министра экономики и финансов КР Бекболот Алиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

По его словам, Казахстан настаивает, что имеет право проверять транзитный груз из Кыргызстана.

«Мы не можем прийти к согласию. Они считают, что в случае каких-либо нарушений они могут проверить груз из Кыргызстана. Мы поднимаем вопрос на площадке ЕАЭС с требованием, чтобы партнеры выполняли нормы соглашений союза. 7 июля должны рассмотреть наше обращение», — сказал замминистра.

Депутат Анвар Артыков предложил обратиться в суд Евразийского экономического союза.

«На границе скопление большегрузных машин. Предприниматели терпят убытки. Почему вы не обращаетесь в суд союза? Там же и представители от Кыргызстана есть», — отметил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199151/
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