Дело «Кумтора». Асылбек Жээнбеков считает свой арест политической борьбой

Экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков считает свой арест политической борьбой. Свое заявление он опубликовал на Facebook.

«Нарушаются законы, нормы Конституции. Я был депутатом трижды и дважды — спикером парламента. И как человек, и как депутат, я никогда не нарушал закон. О том, что я чист по делу «Кумтора», говорят документы. Все, кто внимательно прочтет и сравнит проект постановления временной депутатской комиссии с решениями парламента, которые я подписывал в качестве спикера, во всем разберутся. За все наши деяния сам бог рассудит нас», — написал Асылбек Жээнбеков.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.