«Предстоящая поездка Садыра Жапарова в Таджикистан демонстрирует готовность Кыргызстана к открытому диалогу», — заявил 24.kg политолог Денис Бердаков.

По его словам, визит президента Кыргызстана в Душанбе определенно нужен.

«Думающие люди, эксперты, политологи и аналитики понимают, что сложившаяся ситуация без диалога не решится. Нам, именно нам в первую очередь, нужен этот диалог», — считает собеседник.

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По его словам, понятно, что в недавнем конфликте Кыргызстан является пострадавшей стороной.

«Это если смотреть с одной стороны — однозначно правда на нашей стороне. Но с другой — Таджикистан — наш сосед, от которого мы никогда никуда не денемся. Чтобы решить вопросы, которые есть, а их очень много, в первую очередь нужно закончить вопрос делимитации отдельных участков государственной границы между нашими странами, потому что именно этот нерешенный вопрос был причиной как последнего конфликта, так и многих приграничных конфликтов, которые возникали прежде. Пока он не будет решен реально, а не на бумаге, пока физически не поставят столбы, ситуация будет только ухудшаться. Поэтому нужно ездить, говорить, убеждать, давить фактами. Нужно решить этот важный вопрос, думаю, с этим согласятся все», — сказал Денис Бердаков.

Кроме этого, добавил он, с Таджикистаном необходимо решать и другие не менее важные вопросы.

«Например, недавно наших водителей фур задержали на границе абсолютно незаконно. Увы, таких инцидентов пока не мало. Но их не должно быть вообще. Конечно, гораздо легче встать в псевдопатриотическую позицию и грозиться чуть ли не объявлением «холодной войны» Таджикистану. Чего мы добьемся? Эскалации напряженности? Или в лучшем случае заморозим конфликтную ситуацию? Но это же не решение проблемы. Нам, как и Таджикистану, нужно скорейшее разрешение конфликта для того, чтобы люди на местах могли жить спокойно, без страха и тревоги. Чтобы у них была четко очерченная граница. Чтобы с Таджикистаном у нас была взаимовыгодная торговля, которая нужна всем людям, живущим в этом беспокойном регионе. Там очень низкий уровень жизни — общеизвестно. Власти хотят изменить ситуацию. Разве это плохо?» — прокомментировал эксперт.

По его мнению, предстоящий визит Садыра Жапарова в Душанбе основан на намерении конкретного решения проблемных вопросов.

Денис Бердаков назвал это «показателем определенного уровня смелости и решительности со стороны президента».

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.