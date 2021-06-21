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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ирина Карамушкина: Таджикистан должен восстановить дома пострадавших в Баткене

Депутат Ирина Карамушкина считает, что дома пострадавших во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области 28-29 апреля должен восстанавливать Таджикистан. Она поинтересовалась сегодня на комитете по международным делам, почему власти Кыргызстана не требуют от РТ этого.

По словам нардепа, очень сложно доказать военное вторжение.

«Кто будет определять, что это были военные действия? По последнему конфликту у нас есть официальное заявление, что это было военное вторжение?» — поинтересовалась она.

Один из инициаторов проекта Мамасадык Бакиров ответил, что Министерство иностранных дел, Министерство обороны и международные организации признали, что военные действия были, в их результате пострадали наши граждане.

«Если официально определено во всех политических и других кругах, почему за счет граждан тогда будем восстанавливать дома, а не требуем репарации от Таджикистана? Наши граждане это не заслужили. Почему мы не должны требовать выплат от страны, которая вторглась на нашу территорию, разрушила, а быстро сами восстанавливаем? Это несправедливо», — заявила Ирина Карамушкина.

Мамасадык Бакиров отметил: никто не даст гарантию, что этого не повторится.

«134 дома были разрушены, и только 17 из них были застрахованы, 14 полностью сгорели. Но закон не мог позволить выплатить страховку, хоть там были пожары, из-за того, что сгорели они по причине военных действий. Если вдруг такое случится, наши граждане не будут ждать разбирательств, смогут получить страховые выплаты и восстанавливать свое жилье», — добавил он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198373/
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