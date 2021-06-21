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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В здании Жогорку Кенеша проведут дезинфекцию

В здании Жогорку Кенеша проведут полную дезинфекцию. Об этом на заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила его глава Гулькан Молдобекова.

По ее словам, так как комитет не собрал кворум и из-за проведения дезинфекции заседание переносится.

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Отметим, что сегодня депутаты планировали рассмотреть вопрос о согласованном варианте закона «О манипулировании информацией», а также о ситуации в Военно-Антоновском детском доме, где 1 июня скончался воспитанник.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198343/
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