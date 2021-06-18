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Власть

Гульшат Асылбаева не смогла рассказать о механизмах реализации закона о фейках

Депутат Гульшат Асылбаева объяснила, почему в согласительную группу по редактированию инициируемого ею законпроекта «О манипулировании информацией» не включили журналистов и медиаэкспертов.

В группу вошли депутаты, чиновники и сотрудники ГКНБ. «Мы получаем все эти замечания, в том числе журналистов и медиаэкспертов, и отрабатываем их. Зачем нам включать их авторов? Смысла нет. К тому же проект еще не готов, и мы сейчас ходим по кругу», — сказала Гульшат Асылбаева.

Она добавила, что никакого мониторинга соцсетей не будет. Гражданин, который увидит, что в комментариях или публикациях его оскорбляют, может обратиться в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики как в контролирующий орган и пожаловаться.

«Но где механизм? Он в законе не прописан. Как министерство удалит ложную информацию из Facebook, к примеру?» — недоумевает глава Института медиа полиси Бегаим Усенова.

Гульшат Асылбаева сказала, что он будет прописан, и привела в пример Великобританию, где был отключен мессенджер Tik Tok из-за гибели девочки.

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198169/
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