Представитель президента: Проект об отчетности НПО не противоречит Конституции

Законопроект о финансовой отчетности НПО не противоречит Конституции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил представитель президента в парламенте Анарбек Калматов.

По его словам, в проекте нет норм об уголовном преследовании.

«В соответствии со статьей 8 Основного закона все должно быть открыто и прозрачно. В этом проекте нет уголовного преследования», — сказал Анарбек Калматов.

Депутаты, рассмотрев законопроект в третьем чтении, отправили его на голосование.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.