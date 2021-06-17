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Власть

Представитель президента: Проект об отчетности НПО не противоречит Конституции

Законопроект о финансовой отчетности НПО не противоречит Конституции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил представитель президента в парламенте Анарбек Калматов.

По его словам, в проекте нет норм об уголовном преследовании.

«В соответствии со статьей 8 Основного закона все должно быть открыто и прозрачно. В этом проекте нет уголовного преследования», — сказал Анарбек Калматов.

Депутаты, рассмотрев законопроект в третьем чтении, отправили его на голосование.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197968/
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