11:51
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

В мэрии Оша создали новую структуру — финансовое управление

В муниципалитете южной столицы создали новую структуру — финансовое управление. Соответствующее постановление приняли депутаты городского кенеша.

В документе отмечается, что дано согласие на создание и финансирование учреждения «Финансовое управление мэрии Оша». Ранее на сессии Ошского горкенеша депутаты заслушали информацию первого вице-мэра города Адилета Шаршеналы уулу о необходимости создания финансового управления муниципалитета, а также учли решение постоянной депутаской комиссии по вопросам бюджета, экономики и промышленности.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357101/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Долги заемщиков ФКФ передали Фонду развития предпринимательства
Прибыль финансового сектора Кыргызстана достигла 39 миллиардов сомов
Прибыль финсектора Кыргызстана увеличилась вдвое и побила исторический рекорд
Более 70 процентов кыргызстанских семей чувствуют себя финансово безопасно
Финансовый сектор Кыргызстана увеличил доходы на 26 процентов за девять месяцев
Финнадзор напомнил о сборах для аудиторов и аудиторских организаций
Президент финансы жана экономистерди кесиптик майрамы менен куттуктады
В закон о микрофинансовых организациях внесли изменения
Осужденный в Кыргызстане Михаил Надель ведет дела в Великобритании
В Кыргызстане запустили цифровую финансовую платформу FinMarket
Популярные новости
Китай стал первой страной, которая платит проценты на&nbsp;цифровой юань (e-CNY) Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY)
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Экономика Кыргызстана: министр рассказал о&nbsp;планах на&nbsp;2026 год Экономика Кыргызстана: министр рассказал о планах на 2026 год
Скоро старый Новый год. КР&nbsp;вошла в&nbsp;топ-5 импортеров консервированных огурцов Скоро старый Новый год. КР вошла в топ-5 импортеров консервированных огурцов
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
11:34
Объединить протезное учреждение и Центр реабилитации лиц с ОВЗ планируют в КР Объединить протезное учреждение и Центр реабилитации ли...
11:18
Спортивный костюм, в котором был захваченный Николас Мадуро, стал хитом продаж
10:46
В мэрии Оша создали новую структуру — финансовое управление
10:00
Пост, кутья и колядки: как православные Кыргызстана встретят Рождество 7 января
09:52
Адвокатом Николаса Мадуро стал защитник, освободивший Джулиана Ассанжа