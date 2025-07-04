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Общество

Представителей НПО исключат из комиссии по рассмотрению заявок на охоту

Представителей НПО исключат из комиссии по рассмотрению заявок на охоту. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора инициирует соответствующие поправки в действующий Закон «Об охоте и охотничьем хозяйстве». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что проект разработан в целях повышения эффективности и оперативности формирования конкурсной комиссии и обеспечения своевременного рассмотрения заявок юридических лиц на предоставление права на ведение охотхозяйственной деятельности на определенных охотничьих угодьях Кыргызстана.

«В настоящее время: согласно действующему законодательству КР, в состав конкурсной комиссии по предоставлению права юридическим лицам на ведение охотничьей деятельности на определенных охотничьих угодьях включается представитель неправительственной организации (НПО). Практика применения данной нормы показала, что представители НПО нередко отсутствуют или не проявляют заинтересованности в участии в работе конкурсной комиссии. Вследствие этого формирование конкурсной комиссии затягивается на длительный срок, а ее работа фактически не начинается своевременно. Отсутствие возможности сформировать конкурсную комиссию в установленные сроки негативно сказывается на своевременном предоставлении юридическим лицам права на ведение охотхозяйственной деятельности. Это вызывает недовольство среди охотпользователей и снижает эффективность управления охотничьими ресурсами», — отмечается в справке-обосновании.

Минприроды предлагает убрать из закона требования о включении в состав комиссии представителей НПО, что позволит избежать вышеуказанных задержек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335162/
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