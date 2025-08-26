Прибыль финансового сектора Кыргызстана достигла 39 миллиардов сомов

В первом полугодии 2025 года прибыль организаций финансового сектора Кыргызстана удвоилась и достигла 39 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что за указанный период деятельность осуществляли 554 организации, включая Национальный банк, 21 коммерческий банк, 514 небанковских финансово-кредитных организаций и 18 страховых компаний. В секторе работает 30 тысяч человек.

Клиентская база финансового сектора на конец июня зафиксирована на уровне 19,6 миллиона банковских счетов. Она увеличилась почти на 5 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обеспечен расширением мобильного банкинга и увеличением договоров в страховом секторе.

Суммарный объем доходов финансовых организаций составляет более 104 миллиарда сомов. Это на 44 процента выше показателя прошлого года. Основной рост обеспечили Нацбанк (3,5 раза) и коммерческие банки (21 процент).

По итогам полугодия более 60 процентов предприятий получили прибыль, 15 процентов — убытки.

По состоянию на 1 июля 2025 года кредитный портфель банков и небанковских организаций превысил 476 миллиардов сомов. Из них 87,6 процента приходится на банковский сектор, 12,4 процента — небанковский.