12:09
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Экономика

Прибыль финансового сектора Кыргызстана достигла 39 миллиардов сомов

В первом полугодии 2025 года прибыль организаций финансового сектора Кыргызстана удвоилась и достигла 39 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что за указанный период деятельность осуществляли 554 организации, включая Национальный банк, 21 коммерческий банк, 514 небанковских финансово-кредитных организаций и 18 страховых компаний. В секторе работает 30 тысяч человек.

Клиентская база финансового сектора на конец июня зафиксирована на уровне 19,6 миллиона банковских счетов. Она увеличилась почти на 5 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост обеспечен расширением мобильного банкинга и увеличением договоров в страховом секторе.

Суммарный объем доходов финансовых организаций составляет более 104 миллиарда сомов. Это на 44 процента выше показателя прошлого года. Основной рост обеспечили Нацбанк (3,5 раза) и коммерческие банки (21 процент).

По итогам полугодия более 60 процентов предприятий получили прибыль, 15 процентов — убытки.

По состоянию на 1 июля 2025 года кредитный портфель банков и небанковских организаций превысил 476 миллиардов сомов. Из них 87,6 процента приходится на банковский сектор, 12,4 процента — небанковский.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340924/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Прибыль финсектора Кыргызстана увеличилась вдвое и побила исторический рекорд
Более 70 процентов кыргызстанских семей чувствуют себя финансово безопасно
Финансовый сектор Кыргызстана увеличил доходы на 26 процентов за девять месяцев
Финнадзор напомнил о сборах для аудиторов и аудиторских организаций
Президент финансы жана экономистерди кесиптик майрамы менен куттуктады
В закон о микрофинансовых организациях внесли изменения
Осужденный в Кыргызстане Михаил Надель ведет дела в Великобритании
В Кыргызстане запустили цифровую финансовую платформу FinMarket
Чиновники вспомнили о лесниках. Им повысят содержание
Представитель президента: Проект об отчетности НПО не противоречит Конституции
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
12:08
В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически ч...
12:01
В Иссык-Кульской области запустят проект интеллектуального сельского хозяйства
12:00
AI стал причиной увольнения айтишников в США. Как обстоят дела в Кыргызстане
11:50
Представитель Казахстана впервые стал победителем конкурса «Новая волна»
11:43
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане вырос до 44,3 процента