Долги заемщиков ФКФ передали Фонду развития предпринимательства

Задолженности заемщиков Финансово-кредитного фонда официально переданы Фонду развития предпринимательства. Соответствующий акт подписали председатель Государственного финансового холдинга при Минфине Элдияр Доолбеков и глава правления ФРП Ишенбек Медетов.

По данным пресс-службы холдинга, общая сумма долгов составила более 2,6 миллиарда сомов. Это обязательства 18 тысяч 414 заемщиков.

Теперь возврат бюджетных кредитов будет администрировать Фонд развития предпринимательства. Полученные средства он сможет повторно направлять на кредитование бизнеса в течение 20 лет, после чего деньги вернутся в бюджет государства.