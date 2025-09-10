16:58
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Общество

Долги заемщиков ФКФ передали Фонду развития предпринимательства

Задолженности заемщиков Финансово-кредитного фонда официально переданы Фонду развития предпринимательства. Соответствующий акт подписали председатель Государственного финансового холдинга при Минфине Элдияр Доолбеков и глава правления ФРП Ишенбек Медетов.

По данным пресс-службы холдинга, общая сумма долгов составила более 2,6 миллиарда сомов. Это обязательства 18 тысяч 414 заемщиков.

Теперь возврат бюджетных кредитов будет администрировать Фонд развития предпринимательства. Полученные средства он сможет повторно направлять на кредитование бизнеса в течение 20 лет, после чего деньги вернутся в бюджет государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343003/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
МАР выделит Кыргызстану бюджетный кредит в $101,5 миллиона
Сотрудники казахстанских банков похищали людей и оформляли на них кредиты
Защита от мошенников: период охлаждения и самозапрет на кредиты в Кыргызстане
Прибыль финансового сектора Кыргызстана достигла 39 миллиардов сомов
Поддержка малого бизнеса: Минфин выдал кредиты на более чем 9 миллиардов сомов
Самозапрет на кредиты: как кыргызстанцам защититься от мошенников
Минфин выдал предпринимателям более 9 миллиардов сомов беспроцентных кредитов
Кыргызстан привлек $58 миллионов на ЛЭП и подстанции в Караколе и Тамге
Кыргызстанцы получили возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов
До 1,012 триллиона сомов увеличились активы банковского сектора Кыргызстана
Популярные новости
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Бизнес
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
10 сентября, среда
16:51
Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркинди...
16:48
В Бишкеке произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело
16:45
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
16:43
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
16:40
Замдиректора о снесенном панно в Русской драме: культурной ценности не было