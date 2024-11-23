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Экономика

Финансовый сектор Кыргызстана увеличил доходы на 26 процентов за девять месяцев

По итогам января-сентября 2024 года доходы организаций финансового сектора экономики Кыргызстана превысили 115 миллиардов сомов, что на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Прирост в основном обеспечен увеличением доходов коммерческих банков, сообщил Национальный статистический комитет. 

На конец сентября в стране работали 619 финансовых организаций, включая Национальный банк, 21 коммерческий банк, 581 небанковскую финансово-кредитную организацию и 16 страховых компаний. Клиентская база выросла на 4 миллиона и достигла 15,7 миллиона человек благодаря развитию мобильного банкинга, онлайн-кредитования и страхового рынка.  

Суммарная прибыль организаций финансового сектора за девять месяцев составила более 34 миллиардов сомов, что на 5 процентов выше прошлогоднего уровня. Почти 63 процента организаций показали прибыль, а 17 процентов — убытки.  

Объем открытого кредитного портфеля на 1 октября 2024 года превысил 352 миллиарда сомов, из которых 85 процентов пришлось на банковский сектор. Основные направления кредитования:  

  • Потребительские нужды — 30 процентов;  
  • Торговля — 24 процента;  
  • Сельское хозяйство — 15,7 процента;  
  • Ипотека — 10,6 процента. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312010/
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