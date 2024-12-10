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Экономика

Более 70 процентов кыргызстанских семей чувствуют себя финансово безопасно

Всемирный банк представил результаты исследования «Слушая Кыргызскую Республику». Презентацию провел ведущий экономист организации Айбек Аширов.

Результат показали, что 70 процентов домохозяйств страны ощущают финансовую безопасность, несмотря на отсутствие роста доходов с июля по октябрь 2024 года.

Субъективный уровень бедности за указанный период остался на уровне 16 процентов. При этом значительно улучшилась ситуация с продовольственной безопасностью: доля семей, не испытывающих недостатка в еде, выросла с 41 процента в декабре 2021 года до 86 процентов в октябре 2024-го.

Справка 24.kg

Исследование «Слушая Кыргызскую Республику» проводится Всемирным банком ежемесячно с декабря 2021 года. Оно представляет собой телефонный опрос представительной выборки населения по всей республике по определенному набору вопросов. Данный опрос позволяет понять, как люди оценивают свое благополучие и настроение. Результаты помогают выявить основные тенденции и проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства, а также отслеживать изменения в общественном мнении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313728/
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