Исчезновение Орхана Инанды. Турция просила выдать директора школ «Сапат»

Директор школ «Сапат» Орхан Инанды получил гражданство Кыргызстана в 2012 году. Об этом на заседании парламента сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, на сегодня получены ответы из Турции, Грузии, Казахстана, Чехии, Румынии и Афганистана о том, что Орхан Инанды не пересекал их границ.

«Нашу границу он тоже не пересекал. В 2018 году Турция направила письмо о том, что Орхан Инанды разыскивается как член группировки FETO. Мы не выдали его. Все бумаги перенаправили в Генпрокуратуру», — сказал Нурбек Абдиев.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.