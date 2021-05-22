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Власть

Кабмин опять обещает: в стране будет обеспечена продовольственная безопасность

В стране будет обеспечена продовольственная безопасность, для этого принимаются все необходимые меры. Об этом заявил глава кабмина Улукбек Марипов при посещении рынка в Кадамджае.

«Кабинет министров прилагает максимальные усилия для обеспечения продовольственной безопасности жителей нашей республики. Сегодня многие товары мы импортируем. Но в наших планах это изменить. Мы должны сами себя обеспечивать товарами собственного производства», — цитирует чиновника пресс-служба.

Он ознакомился с ценами на продукты первой необходимости, побеседовал с посетителями рынка и крестьянами.

Отметим, что рост цен на основные продукты питания в Кыргызстане не прекращается. Кабмин заверяет, что ситуация под контролем, и даже ввел госрегулирование на сахар и растительное масло. Однако цены продолжают расти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194906/
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