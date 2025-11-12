План продовольственной безопасности до 2030 года обсудили минсельхозы региона

План продовольственной безопасности до 2030 года обсудили в Ташкенте представители министерств сельского хозяйства стран Центральной Азии.

Делегации также обменялись опытом внедрения инновационных и цифровых технологий и обсудили меры по укреплению регионального сотрудничества.

По данным пресс-службы профильного ведомства Кыргызстана, стороны также затронули тему адаптации аграрного сектора к изменению климата. Особое внимание уделялось торговле, науке, образованию и инвестициям.

КР обозначила приоритетные направления развития агропромышленного комплекса. Также подчеркнута значимость региональной кооперации в переработке сельхозпродукции.