13:42
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Происшествия

Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников

В ГКНБ сообщили о выявлении серьезных нарушений в сфере продовольственной безопасности.

По данным ведомства, в рамках расследуемого уголовного дела установлено, что руководитель компании «Kav&Kev», гражданин К.А.В., привлекал к работе иностранных граждан без разрешительных, медицинских и миграционных документов.

По данным спецслужбы, рабочие изготавливали пищевую продукцию для населения в антисанитарных условиях. Также выявлены факты наклейки этикеток с датами изготовления, не соответствующими действительности.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Kav & Kev: руководителя предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников

17 ноября 2025 года К.А.В. задержан по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями 168, 297 и 379 УК КР — организация незаконной миграции, подделка документов и создание опасности для потребителей. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351320/
просмотров: 1277
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо
В компании Kav&Kev прошли обыски — причины выясняются
В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
План продовольственной безопасности до 2030 года обсудили минсельхозы региона
Государству возвращены незаконно приватизированные участки в Баткенском районе
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
В&nbsp;Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в&nbsp;воинские части В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в&nbsp;России Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Драка водителей. По&nbsp;подозрению в&nbsp;хулиганстве задержаны 16&nbsp;человек Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Бизнес
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
18 ноября, вторник
13:33
На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лагайя и Дуэйном Джонсоном На экраны выйдет лайв-экшен-фильм «Моана» с Кэтрин Лага...
13:23
В Хабаровске кыргызстанец, управляя иномаркой, столкнулся с полицейским УАЗ
13:22
Дайырбек Орунбеков призвал госслужащих «не тратить себя на пустословов»
13:07
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов
13:05
Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»