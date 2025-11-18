Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников

В ГКНБ сообщили о выявлении серьезных нарушений в сфере продовольственной безопасности.

По данным ведомства, в рамках расследуемого уголовного дела установлено, что руководитель компании «Kav&Kev», гражданин К.А.В., привлекал к работе иностранных граждан без разрешительных, медицинских и миграционных документов.

По данным спецслужбы, рабочие изготавливали пищевую продукцию для населения в антисанитарных условиях. Также выявлены факты наклейки этикеток с датами изготовления, не соответствующими действительности.

Фото ГКНБ. Kav & Kev: руководителя предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников

17 ноября 2025 года К.А.В. задержан по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями 168, 297 и 379 УК КР — организация незаконной миграции, подделка документов и создание опасности для потребителей. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.