Более $30 миллионов на защиту от пандемий и укрепление продбезопасности

Более $30 миллионов на защиту от пандемий и укрепление продовольственной безопасности получит Кыргызстан по проекту «Фаза 1 для Кыргызстана в рамках Программы «Единое здоровье»». Об этом заявили на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей.

Как отметил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев, проект является частью глобальной инициативы Всемирного банка. Общий бюджет составляет $30,79 миллиона.

Что предполагается сделать в рамках проекта?

Строительство двух новых и модернизация шести существующих ветеринарных лабораторий.

Закупка двух мобильных лабораторий.

Обновление 78 местных ветеринарно-санитарных лабораторий.

Оборудование 40 пограничных контрольных ветеринарных пунктов.

Оснащение 44 районных и городских ветеринарных служб холодильным оборудованием.

Техническое оснащение: обеспечение 1 тысяча 607 единицами ветеринарного оборудования.

Вакцинация более 875 тысяч голов крупного рогатого скота и свыше 5 миллионов голов мелкого рогатого скота против бруцеллеза и другие.

«На реализацию проекта не потребуется дополнительных средств из госбюджета. Он не несет негативных последствий и полностью соответствует нашему законодательству и международным нормам», — добавил Жаныбек Керималиев.