Экономика

Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики информирует, что ситуация на продовольственном рынке остается стабильной. Основные причины текущего ценового давления — внешние: волатильность мировых цен на энергоресурсы и продовольствие, сбои в логистике и повышенная неопределенность на глобальных рынках.

Как отмечают в ведомстве, по социально значимым товарам (мука, хлеб, молоко, рис, сахар, макаронные изделия, яйца) повышения с начала года не фиксировалось.

По растительному маслу рост стоимости связан с подорожанием импортного сырья. При этом угрозы дефицита нет благодаря сформированным запасам. Ожидается стабилизация по мере поступления нового урожая. По мясу (говядина, баранина) мировой тренд повышения отражается и на внутреннем рынке, однако темпы роста сдержаны принятыми мерами.

«Самообеспеченность — наш запас прочности. Внутреннее производство закрывает потребности по ключевым позициям: картофель, овощи и бахчевые, молоко, сахар, мясо, яйца. Это снижает риски дефицита даже при внешних шоках», — говорится в сообщении.

Министерство принимает ряд мер:

— сдерживание цен на мясо: временный запрет экспорта КРС/МРС и точечное регулирование там, где это необходимо;

— запасы и поставки масел: сформированы страховые резервы, дефицита не ожидается;

— мониторинг соцтоваров: еженедельный контроль цен и запасов, оперативные решения при колебаниях;

— поддержка производителей: меры для фермеров и переработчиков, чтобы больше производить внутри страны и меньше зависеть от импорта;

— контроль наценок: пресечение необоснованного повышения стоимости и недобросовестных практик.
