Продбезопасность и доход: что советуют выращивать фермерам Кыргызстана

Фермерам Кыргызстана рекомендуют уделять особое внимание выращиванию социально значимых культур: ячменя, пшеницы, картофеля, лука и сахарной свеклы. Об этом сообщил начальник управления Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов.

По словам специалиста, зерновые культуры и сахарная свекла возглавляют список стратегического запаса продуктов, обеспечивающего продовольственную безопасность страны. При этом наиболее доходными на сегодня являются малина, клубника и кукуруза.

Фермерам, которые выбирают эти направления, рекомендуют использовать капельное и дождевальное орошение. За внедрение эффективных методов полива государство выдает субсидии — льготные кредиты под минимальные процентные ставки.

Мониторинг показал, что из-за роста поголовья скота в республике также начали увеличивать посевы кормовых культур — ячменя и кукурузы.

Туратбек Идрисов подчеркнул, что перед весенними полевыми работами необходимо:

провести анализ почвы;

внести минеральные удобрения (не превышая нормы);

проверить чистоту семян;

провести экспертизу для определения целесообразности посева конкретной культуры.

Специалисты Минводсельпрома напоминают, что будущая урожайность напрямую зависит от качества подготовки земли и семенного фонда.