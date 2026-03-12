21:59
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Экономика

Продбезопасность и доход: что советуют выращивать фермерам Кыргызстана

Фермерам Кыргызстана рекомендуют уделять особое внимание выращиванию социально значимых культур: ячменя, пшеницы, картофеля, лука и сахарной свеклы. Об этом сообщил начальник управления Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Туратбек Идрисов.

По словам специалиста, зерновые культуры и сахарная свекла возглавляют список стратегического запаса продуктов, обеспечивающего продовольственную безопасность страны. При этом наиболее доходными на сегодня являются малина, клубника и кукуруза.

Читайте по теме
Засеять сельхозкультурами более 1,2 миллиона гектаров планируют в Кыргызстане

Фермерам, которые выбирают эти направления, рекомендуют использовать капельное и дождевальное орошение. За внедрение эффективных методов полива государство выдает субсидии — льготные кредиты под минимальные процентные ставки.

Мониторинг показал, что из-за роста поголовья скота в республике также начали увеличивать посевы кормовых культур — ячменя и кукурузы.

Туратбек Идрисов подчеркнул, что перед весенними полевыми работами необходимо:

  • провести анализ почвы;
  • внести минеральные удобрения (не превышая нормы);
  • проверить чистоту семян;
  • провести экспертизу для определения целесообразности посева конкретной культуры.

Специалисты Минводсельпрома напоминают, что будущая урожайность напрямую зависит от качества подготовки земли и семенного фонда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/365728/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане усилили господдержку кооперативов
Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента
В Джалал-Абаде построили склад для фруктов и овощей за 6,7 миллиона сомов
Международная агровыставка Agro Expo 2026 открылась в городе Ош
Иран ввел временный запрет на экспорт всех продуктов питания: Душанбе обеспокоен
Цена климата: почему глобальное потепление бьет по кошельку кыргызстанцев
В КР предлагают создать сеть современных складов для хранения овощей и фруктов
Адылбек Касымалиев: Наша сельхозпродукция экспортируется в более 80 стран мира
Климатический агропроект на $4,5 миллиона запустили в Кыргызстане
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
21:45
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграет против Сербии и Албании Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграет против Се...
21:26
Продбезопасность и доход: что советуют выращивать фермерам Кыргызстана
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 марта: будет солнечно
20:44
Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола КР
20:22
На 120 процентов увеличились покупки россиян талисманов от сглаза с начала года