Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Перебои в Ормузском проливе ставят под удар мировую продбезопасность

Перебои в судоходстве в Ормузском проливе ставят под удар не только энергетический рынок, но и мировую продовольственную безопасность. Об этом сообщила Служба новостей ООН со ссылкой на представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.

По его словам, блокировка транспортных путей может парализовать перевозку 30–35 процентов мирового объема сырой нефти, около 20 процентов природного газа, необходимого для производства удобрений и значительной доли важнейших сельскохозяйственных материалов.

Максимо Тореро подчеркнул, что задержки в поставках удобрений могут сорвать посевные циклы и снизить урожайность, что неизбежно приведет к скачку цен на продукты в ближайшие месяцы. Хотя на данный момент стоимость продовольствия остается относительно стабильной благодаря запасам и недавним урожаям, ситуация может в скором времени измениться.

Если движение судов не восстановится в скором времени,  в ближайшие месяцы мы столкнемся с падением урожайности, ростом цен на еду и ускорением глобальной инфляции.

Максимо Тореро

Ранее сообщалось, что субботние переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно. Ситуацию усугубляют планы США по блокировке иранских портов, которая может привести к более масштабной эскалации и сбоям в глобальной торговле.

  • Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.
  • В Иране погибли многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.
  • 8 апреля Иран и США заключили двухнедельное перемирие. Израиль поддержал его. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном провалились. 13 апреля американский флот начал блокаду Ормузского пролива со стороны Индийского океана.
