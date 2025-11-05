Около 1,7 миллиарда человек, включая 47 миллионов детей младше пяти лет, страдающих от задержки роста, по всему миру живут в регионах, где падает урожайность сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

По оценкам ФАО, в районах с деградированными землями урожайность снижается примерно на 10 процентов. Особенно актуальна эта проблема для густонаселенных стран Азии.

По определению ФАО, деградация — это постепенное ухудшение способности земли выполнять свои природные функции. Это может происходить из-за природных причин, таких как эрозия или засоление, но чаще виноват человек: вырубка лесов, чрезмерный выпас скота, нерациональное земледелие и неправильный полив.

По расчетам организации, если восстановить хотя бы 10 процентов деградированных пахотных земель, это позволит ежегодно обеспечивать едой дополнительно 154 миллиона человек.

Для этого нужны комплексные меры: разумное планирование землепользования, законы против вырубки лесов, программы поддержки фермеров и экологические требования к получению субсидий.

Авторы доклада подчеркивают: деградация земель — это не только вопрос экологии. Это явление напрямую влияет на то, сколько продуктов питания можно производить, насколько благополучно живут сельские общины и как надежна продовольственная система.