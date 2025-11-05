09:28
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

Более миллиарда жителей Земли страдают от снижения урожайности — ФАО

Около 1,7 миллиарда человек, включая 47 миллионов детей младше пяти лет, страдающих от задержки роста, по всему миру живут в регионах, где падает урожайность сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Читайте по теме
Плодородие почвы стремительно ухудшается. Как нам не остаться без урожая

По оценкам ФАО, в районах с деградированными землями урожайность снижается примерно на 10 процентов. Особенно актуальна эта проблема для густонаселенных стран Азии.

По определению ФАО, деградация — это постепенное ухудшение способности земли выполнять свои природные функции. Это может происходить из-за природных причин, таких как эрозия или засоление, но чаще виноват человек: вырубка лесов, чрезмерный выпас скота, нерациональное земледелие и неправильный полив.

По расчетам организации, если восстановить хотя бы 10 процентов деградированных пахотных земель, это позволит ежегодно обеспечивать едой дополнительно 154 миллиона человек.

Для этого нужны комплексные меры: разумное планирование землепользования, законы против вырубки лесов, программы поддержки фермеров и экологические требования к получению субсидий.

Авторы доклада подчеркивают: деградация земель — это не только вопрос экологии. Это явление напрямую влияет на то, сколько продуктов питания можно производить, насколько благополучно живут сельские общины и как надежна продовольственная система.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349667/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
Россия передала очередную партию продовольственной помощи для юга Кыргызстана
Покрываем шесть продуктов из девяти — Минводсельпром о продбезопасности в КР
В Базар-Коргоне завершается уборка хлопка: собрано более 1,1 тысячи тонн
Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре
В Кыргызстане урожай зерновых и овощей превысил показатели прошлого года
По всему миру голодают около 733 миллионов человек — ООН
Сбор урожая риса начался в Баткенской области
Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти
Жаркое лето привело к снижению урожая зерновых в Кыргызстане
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
5 ноября, среда
09:20
В трех жилмассивах Бишкека отключат холодную воду В трех жилмассивах Бишкека отключат холодную воду
09:04
В возрасте 76 лет скончался телеведущий Юрий Николаев
08:57
Более миллиарда жителей Земли страдают от снижения урожайности — ФАО
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 ноября, вторник
23:37
WhatsApp получит защиту резервных копий при помощи Touch ID
23:12
Футболиста Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
22:45
Президент России учредил День коренных малочисленных народов
22:26
Жители Земли 5 ноября смогут увидеть самую большую суперлуну
22:02
Букингемский дворец готовит крупнейшую выставку нарядов королевы Елизаветы II