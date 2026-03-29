Атака на Иран. Мир находится на пороге продовольственного кризиса

Страны мира находятся на пороге продовольственного кризиса. Аналитик Лукас Эквуаме предупредил, что 50 процентов мирового продовольствия зависит от синтетических удобрений. Северное полушарие входит в посевной сезон, а доступ к удобрениям максимально ограничен.

Из-за проблем с Ормузским проливом нарушено около 30 процентов поставок удобрений, еще 20 процентов проблем с доставкой пришлось на сжижженный природный газ. Китай также ввел экспортные ограничения, что угрожает дополнительным 30 процентам рынка. Поскольку большинство синтетических удобрений производится из природного газа, его дефицит автоматически ведет к нехватке удобрений.

Мир рискует столкнуться с одним из крупнейших продовольственных кризисов, также предупреждает издание Financial Times (FT).

Причиной является ближневосточный кризис, который поставил под угрозу

поставки удобрений и спровоцировал серьезный скачок цен на энергоносители.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся развивающиеся страны. Кроме того, в зоне риска находятся аграрные регионы Индии, Бангладеш и США, где фермеры уже сталкиваются с нехваткой газа, топлива и удобрений. Перебои были вызваны тем, что в Катаре и Алжире встали предприятия, которые производили удобрения. Блокировка Ормузского пролива усугубила ситуацию, так как последовавший за этим рост цен на энергоносители повысил расходы на транспортировку, переработку и хранение продуктов.

Эксперты считают, что продолжительная война на Ближнем Востоке может взорвать мировые цены на продовольствие. Наибольший ущерб ждет производителей кукурузы — самой нуждающейся в азотных удобрениях культуры. При этом рост цен на этот злак, составляющий основу комбикорма, ведет к удорожанию себестоимости в животноводстве и птицеводстве.