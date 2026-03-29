Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Мир находится на пороге продовольственного кризиса

Страны мира находятся на пороге продовольственного кризиса. Аналитик Лукас Эквуаме предупредил, что 50 процентов мирового продовольствия зависит от синтетических удобрений. Северное полушарие входит в посевной сезон, а доступ к удобрениям  максимально ограничен.

Из-за проблем с Ормузским проливом нарушено около 30 процентов поставок удобрений, еще 20 процентов проблем с доставкой пришлось на сжижженный природный газ. Китай также ввел экспортные ограничения, что угрожает дополнительным 30 процентам рынка. Поскольку большинство синтетических удобрений производится из природного газа, его дефицит автоматически ведет к нехватке удобрений.

Мир рискует столкнуться с одним из крупнейших продовольственных кризисов, также предупреждает издание Financial Times (FT).

Причиной является ближневосточный кризис, который поставил под угрозу
поставки удобрений и спровоцировал серьезный скачок цен на энергоносители.

Наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся развивающиеся страны. Кроме того, в зоне риска находятся аграрные регионы Индии, Бангладеш и США, где фермеры уже сталкиваются с нехваткой газа, топлива и удобрений. Перебои были вызваны тем, что в Катаре и Алжире встали предприятия, которые производили удобрения. Блокировка Ормузского пролива усугубила ситуацию, так как последовавший за этим рост цен на энергоносители повысил расходы на транспортировку, переработку и хранение продуктов.

Эксперты считают, что продолжительная война на Ближнем Востоке может взорвать мировые цены на продовольствие. Наибольший ущерб ждет производителей кукурузы — самой нуждающейся в азотных удобрениях культуры. При этом рост цен на этот злак, составляющий основу комбикорма, ведет к удорожанию себестоимости в животноводстве и птицеводстве.
Материалы по теме
Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
Атака на Иран. Израиль разбомбил здание Технологического университета в Тегеране
Новый фронт: йеменские хуситы атаковали ракетами военные объекты в Израиле
Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном
В ООН создают целевую группу для обеспечения поставок через Ормузский пролив
Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока
Атака на Иран. Парламентская ассамблея ОДКБ выступила с заявлением
Атака на Иран. Тегеран предложил мне стать аятоллой — Дональд Трамп
Ближний Восток: глава ООН призвал начать дипломатические переговоры
Атака на Иран. Вашингтон и Тегеран выдвинули друг другу неисполнимые условия
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
