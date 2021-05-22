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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в Бишкекский городской кенеш. Кто из партий намерен участвовать

Повторные выборы кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша пройдут после того, как президент Садыр Жапаров подпишет соответствующий указ. Итоги избирательной кампании, состоявшейся 11 апреля, признаны постановлением ЦИК недействительными.

Какие партии намерены повторно баллотироваться в БГК, выяснила редакция 24.kg.

За мандатами столичного кенеша вновь отправятся партии НДПК, «Эмгек», «Ак Бата», «Реформа». Они объявили об этом официально.

Намерены участвовать в перевыборах «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Ыйман нуру», Партия коммунистов Кыргызстана, «Социал-демократы Кыргызстана» и Партия зеленых.

В партиях «Патриот», «Свобода выбора», «Улутман», «Замандаш» и «Бутун Кыргызстан» еще не обсуждали этот вопрос.

Партия «Наш народ» ранее заявила, что участвовать в гонке не будет.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194858/
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