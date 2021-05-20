Отмена итогов выборов. У партий есть три дня на обжалование решения ЦИК

У партий есть три дня на обжалование решения ЦИК об отмене итогов выборов депутатов Бишкекского горкенеша. Об этом 24.kg сообщил Тынчтык Шайназаров.

По его словам, после завершения всех судебных разбирательств президент Садыр Жапаров в течение 30 дней должен издать указ о назначении повторных выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке. С момента подписания указа в течение 40 дней состоится голосование.

Вероятнее всего, выборы пройдут 18 июля. Тынчтык Шайназаров

«Сроки подачи уведомлений, регистрации партий, обновления списков избирателей сократятся на одну треть», — пояснил он.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.