Это ложь. Пресс-секретарь президента прокомментировала заявление Мелиса Аспекова

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек прокомментировала 24.kg заявление Мелиса Аспекова о том, что перед внеочередными президентскими выборами Садыр Жапаров получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

По словам Галины Байтерек, это полная ложь и дезинформация. «Подобными заявлениями Аспеков вводит в заблуждение общество. Такого никогда не было и быть не могло. Его слова даже не следует серьезно воспринимать. Достаточно вспомнить, что он арестован за вымогательство. Как можно после такого обвинения верить тому, что он говорит?» — отметила Галина Байтерек.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест.