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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Это ложь. Пресс-секретарь президента прокомментировала заявление Мелиса Аспекова

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Галина Байтерек прокомментировала 24.kg заявление Мелиса Аспекова о том, что перед внеочередными президентскими выборами Садыр Жапаров получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

По словам Галины Байтерек, это полная ложь и дезинформация. «Подобными заявлениями Аспеков вводит в заблуждение общество. Такого никогда не было и быть не могло. Его слова даже не следует серьезно воспринимать. Достаточно вспомнить, что он арестован за вымогательство. Как можно после такого обвинения верить тому, что он говорит?» — отметила Галина Байтерек.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест.

Это уголовное дело уже передано в суд. Пока неизвестно, когда начнется первое заседание. Понятно, что Мелис Аспеков пошел ва-банк, заявляя о нарушениях во время избирательной кампании кандидатом в президенты Садыром Жапаровым и его командой. Стоит отметить, что, будучи членом ближнего круга Садыра Жапарова, сам Мелис Аспеков до ареста ни разу не озвучивал публично требования, о которых он пишет в своем письме из СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193969/
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