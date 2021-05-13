Генпрокуратура будет следить, как ЦИК и омбудсмен исполняют законы

Генеральная прокуратура предложила ряд поправок в закон, регулирующий ее деятельность.

В справке-обосновании к документу говорится, что в Конституции не ограничен перечень поднадзорных субъектов. Генпрокуратура будет следить, как исполняет законы ЦИК в период предвыборных кампаний. Под надзор попадает и омбудсмен. Прокуратура призвана контролировать, как институт акыйкатчи защищает права человека.

Под наблюдение прокуратуры попадают чиновники МСУ и других госорганов, содержащихся за счет бюджета.

Напомним, согласно новой редакции Основного закона, генпрокурор получает право законодательной инициативы. В предложенном документе установлен порядок его реализации.

Авторы законопроекта также рекомендуют прописать понятия о материальных и социальных правах сотрудников прокуратуры.