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Власть

Всемирный банк готов помочь Кыргызстану преодолеть последствия пандемии COVID-19

Президент Садыр Жапаров обсудил с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Состоялся обмен мнениями по приоритетам развития Кыргызстана и стратегическим направлениям сотрудничества со Всемирным банком. Президент подчеркнул значимую поддержку Всемирного банка в реализации проектов в приоритетных отраслях отечественной экономики. С удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры страны. Глава государства отметил, что для КР очень важна поддержка партнеров по развитию в реализации стратегических целей и предстоящих реформ.

Садыр Жапаров рассказал о задачах, стоящих перед кабинетом министров, по обеспечению экономического роста, для чего необходимо реализовать ряд крупных проектов, среди которых повышение притока инвестиций, увеличение объемов экспорта, недопущение изоляции страны и роста цен на продовольственные продукты.

По его словам, запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики.

«Основными приоритетными отраслями экономики в среднесрочном периоде являются энергетика, сельское хозяйство, недропользование и туризм. Также необходимо обеспечить развитие «экономики знаний — креативной экономики» — одного из перспективных направлений», — сказал президент.

Он подчеркнул, что также будет уделено особое внимание развитию системы здравоохранения, образования, созданию благоприятных условий для обеспечения качества жизни и равенства возможностей всех групп населения республики.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде выразила готовность оказать поддержку со стороны банка по преодолению экономических последствий от пандемии коронавирусной инфекции. Она также поддержала план массовой вакцинации граждан Кыргызстана, добавив, что в ближайшие месяцы Всемирный банк выделит $20 миллионов на покупку одобренных ВОЗ вакцин против коронавируса.

«Анна Бьерде с удовлетворением отметила реформы в энергетике и выразила готовность углубить взаимодействие в данном направлении для выявления возможностей улучшения финансового состояния сектора, расширения производства на основе возобновляемых источников энергии, разработки и реализации программ реформирования сектора и усиления управления», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193710/
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