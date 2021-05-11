17:14
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Министры иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае

В Сиане (КНР) состоялись переговоры глав МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Как сообщила пресс-служба МИД КР, они прошли в преддверии Второго совещания механизма встречи министров иностранных дел «Центральная Азия — Китай».

По ее данным, стороны отметили твердую приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ двух государств, строгому соблюдению ранее подписанных протоколов, а также наметили дальнейшие совместные действия, направленные на поддержание мира и стабильности в приграничье.

Читайте по теме
Процесс начался. Кыргызстан и Таджикистан описали два участка границ

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки кыргызско-таджикских отношений и обсудили организацию в ближайшей перспективе мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Стороны согласились, что завершение юридического оформления госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в приграничных районах и окажет позитивное влияние на весь спектр практического взаимодействия между двумя странами.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193690/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
После приграничного конфликта. В больницах Бишкека остаются 57 пострадавших
Цифра дня. 67,1 миллиона сомов поступило на счет помощи баткенцам
Кандидат в генконсулы не смогла назвать законы, по которым ей придется работать
Рассмотреть ответственность посла в РТ Жаныша Рустенбекова предлагает депутат
На пост посла Кыргызстана в Туркменистане комитет ЖК одобрил Таланта Султанова
Ситуация на границе. ГКНБ даст оценку действиям генерал-майора Таджикистана
Ситуация на границе. По факту пыток кыргызстанцев в Таджикистане возбуждено дело
Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана
Ситуация на границе. Сколько депутаты пожертвовали пострадавшим
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
Популярные новости
100 дней у&nbsp;власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Владимир Путин и&nbsp;Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с&nbsp;Кыргызстаном Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили приграничный конфликт с Кыргызстаном
Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин &laquo;Раритет&raquo; под угрозой закрытия Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия
Садыр Жапаров и&nbsp;Владимир Путин обсудили конфликт на&nbsp;границе Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили конфликт на границе
Бизнес
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
В&nbsp;КГИПИ день открытых дверей В КГИПИ день открытых дверей
11 мая, вторник
16:59
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom...
16:57
Министры иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае
16:51
Подготовку к открытию школы фонда «Маариф» в Бишкеке обсудили в Минобразования
16:14
Дело Курсана Асанова. Экс-замглавы МВД не знает, как проводилось изъятие оружия
16:03
Выборы и референдум. Общественные наблюдатели подали в суд на Центризбирком