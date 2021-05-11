Министры иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае

В Сиане (КНР) состоялись переговоры глав МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева и Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. Как сообщила пресс-служба МИД КР, они прошли в преддверии Второго совещания механизма встречи министров иностранных дел «Центральная Азия — Китай».

По ее данным, стороны отметили твердую приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ двух государств, строгому соблюдению ранее подписанных протоколов, а также наметили дальнейшие совместные действия, направленные на поддержание мира и стабильности в приграничье.

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Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки кыргызско-таджикских отношений и обсудили организацию в ближайшей перспективе мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Стороны согласились, что завершение юридического оформления госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки в приграничных районах и окажет позитивное влияние на весь спектр практического взаимодействия между двумя странами.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.