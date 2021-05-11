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Власть

В парламенте требуют исключить базовую процентную ставку госипотеки

Депутат парламента Аалы Карашев инициирует законопроект, согласно которому предлагается исключить базовую процентную ставку по государственным ипотечным кредитам в размере 10 процентов.

По его словам, в начале деятельности ОАО «Государственная Ипотечная Компания» выдавала государственные ипотечные кредиты под 12-14 процентов годовых в зависимости от суммы первоначального вклада. «На сегодня процентная ставка по государственному ипотечному кредитованию составляет 6-8 процентов годовых в зависимости от первоначального взноса, кроме этого, в ближайшее время планируется поэтапное снижение процентной ставки по государственному ипотечному кредиту до 4 процентов годовых. Они формируются в соответствии с законом и нормативными актами кабинета министров», — подчеркнул Аалы Карашев.

Он добавил, что снижение процентной ставки до 4 процентов годовых предполагает полную трансформацию механизма государственного ипотечного кредитования. Расчеты же с применением базовой ставки и коэффициентов теряют актуальность.

«Снижение процентной ставки по государственным ипотечным кредитам, а также трансформация механизма государственного ипотечного кредитования значительно повысят доступность жилья в республике и снизят кредитное бремя граждан. Например, при снижении процентной ставки с 7 до 4 процентов годовых ежемесячные выплаты по кредиту уменьшатся на несколько тысяч сомов», — пояснил Аалы Карашев.

Процентная ставка 4 процента годовых будет одной из самых низких среди стран СНГ.

Аалы Карашев

Он предложил также исключить первоначальный взнос. Это позволит, считает Карашев, облегчить условия государственного ипотечного кредитования. Граждане смогут приобрести жилье в рамках государственных жилищных программ.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/193567/
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