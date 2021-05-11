В парламенте требуют исключить базовую процентную ставку госипотеки

Депутат парламента Аалы Карашев инициирует законопроект, согласно которому предлагается исключить базовую процентную ставку по государственным ипотечным кредитам в размере 10 процентов.
По его словам, в начале деятельности ОАО «Государственная Ипотечная Компания» выдавала государственные ипотечные кредиты под 12-14 процентов годовых в зависимости от суммы первоначального вклада. «На сегодня процентная ставка по государственному ипотечному кредитованию составляет 6-8 процентов годовых в зависимости от первоначального взноса, кроме этого, в ближайшее время планируется поэтапное снижение процентной ставки по государственному ипотечному кредиту до 4 процентов годовых. Они формируются в соответствии с законом и нормативными актами кабинета министров», — подчеркнул Аалы Карашев.
Он добавил, что снижение процентной ставки до 4 процентов годовых предполагает полную трансформацию механизма государственного ипотечного кредитования. Расчеты же с применением базовой ставки и коэффициентов теряют актуальность.
«Снижение процентной ставки по государственным ипотечным кредитам, а также трансформация механизма государственного ипотечного кредитования значительно повысят доступность жилья в республике и снизят кредитное бремя граждан. Например, при снижении процентной ставки с 7 до 4 процентов годовых ежемесячные выплаты по кредиту уменьшатся на несколько тысяч сомов», — пояснил Аалы Карашев.
Процентная ставка 4 процента годовых будет одной из самых низких среди стран СНГ.Аалы Карашев
Он предложил также исключить первоначальный взнос. Это позволит, считает Карашев, облегчить условия государственного ипотечного кредитования. Граждане смогут приобрести жилье в рамках государственных жилищных программ.