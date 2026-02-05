12:40
Власть

В ЖК озабочены высокой стоимостью жилья и его аренды в стране

В ЖК озабочены высокой стоимостью жилья и его аренды в стране. Об этом на заседании ЖК заявил депутат Болотбек Борбиев.

По его словам, цены на жилье сильно выросли и простому населению стали недоступными.

«Аренда жилья тоже достигла мировых цен, что сильно бьет по карману граждан. Сегодня свою жилплощадь могут приобрести только те, кто работает за рубежом. Правительство должно решить данный вопрос и помочь населению с жилищным вопросом», — отметил Болотбек Борбиев.

Первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев признал проблему.

«Но, как вы знаете, через ГИК строится жилье, выдается под ипотеку. Эта компания выступает стабилизирующим фактором на рынке жилья. Не будь ГИК цены могли расти еще больше. На стоимость жилья влияет цена на землю, которая сейчас ограничена. Сейчас работает комиссия, вопрос обеспечения жильем граждан для нас приоритетное направление», — добавил он.

Депутат Жылдыз Садырбаева также добавила, что стоимость жилья по стране в среднем повысилась на 27 процентов. «Мы понимаем, что страна импортозависимая, но как Минстрой намерен поддерживать отечественное производство стройматериалов?», — вопрошала она.

На это министр строительства Нурдан Орунтаев ответил, что на самом деле есть проблема в том, что основной объем стройматериалов завозится в Кыргызстан из других стран. Он сообщил, что ранее в основном металл импортировался из России, теперь дано разрешение на ввоз металла из Китая.

«Предпринимаются все меры для удешевления строительного сектора», — добавил он.
